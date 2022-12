Volpiano, visita del ministro Zangrillo: "Grazie della fiducia, lavoriamo per il Paese e per il territorio" [FOTO]

Visita a Volpiano, per il ministro Paolo Zangrillo, che ha le deleghe alla Pubblica amministrazione all'interno del governo di Giorgia Meloni. Accompagnato dal senatore e compagno di partito di Forza Italia, Roberto Rosso, è tornato a incontrare un territorio in cui si erano presentati durante la campagna elettorale chiedendo fiducia e voti. Con loro anche Paolo Ruzzola e altri rappresentanti del territorio.



"Con impegno e passione, oltre al voto, ci avete permesso di portare a casa un risultato importante - ha detto Zangrillo -: abbiamo smentito tutte le cattive voci e le malignità su un partito, quello di Forza Italia, disgregato e non in grado di arrivare al governo. Invece ci siamo e siamo una forza determinante per garantire continuità nell'attività dell'esecutivo".



A far gli onori di casa, anche il sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli, al di là delle appartenenze politiche. "E' doveroso essere qui, quando si hanno come ospiti un ministro e un parlamentare".



"Ci avete portato bene - dice Rosso - ed è evidente l'orgoglio di avere anche due ministri piemontesi. Per Forza Italia, dal 1994, mai ne avevamo avuti così tanti. Finalmente ora abbiamo un governo politico di centrodestra e siamo sempre in ascolto del territorio".



"La pubblica amministrazione è una macchina complessa e sono conscio dell'impegno che ci aspetta e mi aspetta: mi ci sto dedicando con grande dedizione - ha aggiunto Zangrillo - e provo a fare il massimo al servizio del nostro Paese. Le sensazioni dopo questo mese e mezzo sono molto positive, il team di governo funziona. Tutte le grandi imprese si realizzano se si ha senso di responsabilità e capacità di lavorare insieme".



"Sarà un inverno e un 2023 difficile, ma anche il 2024 desta preoccupazioni. Ma abbiamo competenze e capacità, oltre all'energia, per supportare le nostre azioni".