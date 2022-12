Notre Dame, ma non per tutti. Dall'Unione ciechi la denuncia: "Ci hanno esclusi dalle prime file del Pala Alpitour"

"Ci hanno detto che sono state questioni di sicurezza, ma ci sentiamo discriminati". Così Giovanni Laiolo, presidente di Uici Torino - la rappresentanza territoriale dell'Unione italiana ciechi - racconta l'esperienza vissuta in prima persona al Pala Alpitour, dove in questi giorni è protagonista il musical di Riccardo Cocciante, Notre Dame de Paris. "Avevamo comprato mesi fa i biglietti per la platea e li avevamo anche pagati cari - prosegue nel suo racconto il presidente Laiolo -, ma quando siamo arrivati all'interno della struttura siamo stati sistemati in un settore secondario, dove non c'era nessuno".

Con Laiolo c'erano in tutto altre 5 persone non vedenti, ma soprattutto - spiega il presidente Uici - non c'erano mai stati precedenti simili. "Finora i gruppi di spettatori con problemi di vista avevano sempre avuto libero accesso, come tutti gli altri".



La spiegazione che è arrivata dai responsabili della struttura è legata al regolamento connesso alle misure di sicurezza, valide anche in caso di evacuazione o emergenza. "Ci hanno detto che era per questioni di sicurezza - riferisce infatti Laiolo -, ma ci sentiamo discriminati. Addirittura alcuni stewart si sono disposti a fare da cordone per impedirci di passare".



"Il Pala Alpitour è strutturato per garantire qualsiasi flusso in sicurezza all’interno del palazzetto, con ascensori alimentati da gruppo secondario dedicato per permettere l’accesso al parterre a persone con disabilità motoria o visiva - replicano dalla struttura, gestita da Parco Olimpico -. Tuttavia la scelta di gestione dei flussi in evento e dell’attribuzione dei posti è in seno all’organizzatore dell’evento specifico, di concerto con le autorità preposte a garantire la sicurezza".



"L’accaduto non fa onore alla tradizione di accessibilità e inclusione che da decenni fa della nostra città un faro a livello europeo - conclude Christian Bruno, responsabile settore Cultura UICI Torino -. Per quale ragione le regole, finora improntate a buon senso e reciproco rispetto, sono così bruscamente cambiate? E perché nessuno ci ha avvisati? Mercoledì prossimo torneremo, sempre con un piccolo gruppo di disabili visivi, al Pala Alpitour per il concerto di Biagio Antonacci. Anche in questo caso abbiamo acquistato i biglietti da mesi. Speriamo di ricevere un diverso trattamento".