"Non voglio morire": il ricordo della tragedia della Thyssen nei racconti delle famiglie delle vittime

Una tragedia come quella della Thyssen a 15 anni di distanza non deve finire nel dimenticatoio. E accanto alle cerimonie che tributano memoria a quanto accaduto il 6 dicembre del 2007, anche un libro si incarica di tramandare i fatti, ma anche le testimonianze di quel giorno maledetto.



Si intitola "Non voglio morire" il volume scritto da Stefano Peiretti e che raccoglie i racconti delle famiglie degli operai che hanno perso la vita in quella fabbrica. Sarà presentato il 12 dicembre alle 17,30 presso la Sala Matrimoni di Palazzo Civico, a Collegno, alla presenza del sindaco Francesco Casciano, il vicesindaco Antonio Garruto, l'ex sindaco di Torino Sergio Chiamparino (in carica all'epoca della tragedia) e Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen e unico sopravvissuto alla tragedia.



Prima della presentazione del libro, con l'autore in sala, sarà anche deposta una corona di fiori in omaggio al Monumento ai caduti sul lavoro.