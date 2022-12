Centro di produzione Rai, Lo Russo e Cirio: "Incontro con i vertici per capire i piani per Torino"

La Sala Rossa unita si mobilita in difesa del centro produzione rai di Torino. Oggi il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione delle consigliere Nadia Conticelli e Lorenza Patriarca (PD), che impegna il sindaco “a farsi parte attiva, insieme al Presidente della Regione e ai Parlamentari piemontesi, per avviare in tempi rapidi un’interlocuzione con i vertici regionali e nazionali dell’azienda Rai che chieda con decisione un’inversione di tendenza rispetto al disinvestimento in atto sulla sede di produzione radiotelevisiva torinese, del centro di ricerca, dell’orchestra e degli altri settori attivi".