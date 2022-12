Midnight's Round: successo per le "ronde" musicali contro la malamovida in San Salvario

Nel weekend dell'Immacolata si è tenuto l'ultimo appuntamento di Midnight’s Round a tema natalizio.

Il coro "polietnico" del Politecnico di Torino ha così concluso il progetto supportato dalla Circoscrizione 8, che ha portato tante persone ad ascoltare gratuitamente tra le 23 e mezzanotte nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo cori torinesi e di tutta Italia.

"Ringraziamo l’associazione Cantabile e il maestro Giorgio Guiot per l’ottima riuscita della manifestazione e la Parrocchia di Largo Saluzzo e il parroco Don Claudio Durando per avere aderito con grande entusiasmo a questo percorso - commentano soddisfatti per la riuscita della manifestazione il presidente Massimiliano Miano e il coordinatore Enrico Foietta. "Speriamo in una riproposizione al più presto della manifestazione che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico".

Il progetto, già proposto negli anni passati, si poneva come obiettivo di contrastare la malamovida con la buona cultura musicale.