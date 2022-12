Pronto Soccorso presi d'assalto, la procura vuole vederci chiaro: controlli al San Giovanni Bosco

Blitz delle forze dell'ordine, nelle scorse ore, per fare luce sul caos Pronto Soccorso a Torino. Dopo i ripetuti allarmi di questi mesi, la procura di Torino ha infatti avviato un'indagine sul sovraffollamento degli spazi di prima accoglienza negli ospedali del territorio.

Riflettori accesi dunque su quelle situazioni che da mesi vengono descritti dagli addetti ai lavori in perenne crisi, tra la riduzione dei posti letto e un aumento continuo di persone che chiedono cure, sia a causa della pandemia da Covid che per l'ondata di influenza arrivata in anticipo.