La Germania guadagna una multa dopo aver sfidato la FIFA

La squadra tedesca è una delle più discusse durante la Coppa del Mondo FIFA di quest'anno, soprattutto a causa della sua pessima prestazione contro la squadra giapponese e della possibilità di non raggiungere gli ottavi di finale. L'ultima notizia che si sarebbe saputo della squadra è che il loro rifiuto di mandare un giocatore alla conferenza stampa, come è norma in FIFA, avrebbe fatto guadagnare alla squadra una multa.

Sebbene la recente falsa prestazione che la squadra ha avuto contro la squadra giapponese abbia forzato la sfiducia del pubblico e degli scommettitori nei siti di scommesse tedeschi, è chiaro che la squadra ha a che fare con problemi che vanno oltre il calcio, problemi che hanno finito per avere un impatto sull'organizzazione stessa della squadra, e che continuano a costargli caro anche fuori dal campo di gioco. Nell'ultima conferenza stampa sarebbe toccato a Hansi Flick presentarsi da solo davanti alla stampa, sostenendo di non aver capito perché non gli hanno permesso di rilasciare una dichiarazione dall'hotel in cui alloggia la squadra, quindi non avrebbero inviato alcun giocatore a detta conferenza Stampa al Media Center.

Questa sfida non sarebbe rimasta impunita, poiché è una regola della FIFA che la squadra ha fatto bene a infrangere e, di conseguenza, la squadra è stata multata di un milione di dollari.

I tedeschi sono arrabbiati con la FIFA

Il rapporto tra la squadra tedesca e la FIFA è piuttosto deteriorato, al punto che le proteste dei calciatori sono state piuttosto evidenti negli ultimi avvenimenti. Uno dei più noti si è verificato durante la prima partita della fase a gironi, quando i giocatori si sono coperti la bocca per protestare contro la censura applicata dall'organizzazione.

Si è inoltre appreso che la squadra ha deciso all'unanimità di allontanarsi il più possibile dal centro nevralgico dei Mondiali, a più di 100 chilometri da Doha. Questa decisione è stata ciò che ha condizionato la decisione della squadra tedesca di non partecipare alla conferenza stampa, dal momento che sarebbe stato un viaggio di 3 ore per qualsiasi giocatore inviato al Media Center, e il direttore tecnico non era disposto a sottoporsi a tale lungo viaggio i loro giocatori, invece di tenerli riposati e pronti per il prossimo evento. Non c'è dubbio che la tensione tra la squadra tedesca ei vertici della FIFA sia ai massimi livelli.

I tedeschi non tacciono di fronte alle polemiche

La FIFA è incorsa in una serie di irregolarità che non sono state assolutamente segrete per nessuno, anzi, piuttosto note e la squadra tedesca non ha smesso di protestare contro di esse. Tuttavia, una delle aree su cui la squadra dovrebbe concentrarsi sul miglioramento è la loro attuale prestazione in campo, poiché molti dei problemi che hanno riscontrato sono direttamente correlati a problemi fuori dal campo, alcuni dei suoi membri lo hanno fatto sapere, così come le persone vicine alla squadra.

Deve esserci un'enfasi sull'allenamento e i giocatori possono concentrarsi sulle loro prossime partite in modo da avere la possibilità di entrare nella fase successiva del concorso.