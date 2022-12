Il tentativo di fuga non evita le manette: tre giovani di origine africana arrestati per spaccio

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle aree del centro cittadino in cui si concentrano maggiormente i flussi di turisti e cittadini anche in considerazione delle festività natalizie, personale della Polizia di Stato del Commissariato Centro ha notato in orario serale un gruppo di giovani sospetto sotto i portici di via Nizza.

Gli agenti, scesi celermente dalla Volante per procedere alla loro identificazione, hanno così fermato tre giovani di origine centro africana, di età compresa fra i 22 e i 29 anni, dopo averne vanificato un breve tentativo di fuga in direzione delle piccole viuzze del quartiere San Salvario.

A carico dei tre soggetti sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, complessivamente, 54 ovuli termosaldati contenenti eroina e cocaina, nonché la somma di 430 euro, di provenienza verosimilmente illecita, attesa la mancanza di un’occupazione stabile.

Alla luce dei fatti, considerato il cospicuo numero di dosi già pronte allo smercio trovato nella loro disponibilità, gli operatori hanno proceduto all’arresto dei soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.