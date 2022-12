Taggia vola verso il Natale, un weekend ricco di eventi e iniziative tra shopping e cultura

Nuovi appuntamenti per il Natale a Taggia, in Liguria

A Taggia, in Liguria, sarà un weekend ricco di eventi e iniziative per vivere il countdown verso il Natale. Tante manifestazioni in tutto il territorio comunale per coinvolgere residenti e turisti. Un’offerta che si rivolgerà a chi cerca l’attività all’aria aperta, la musica, lo shopping per trovare l’occasione da regalare ad amici e parenti, oppure anche solo per trascorrere un pomeriggio sereno in famiglia nell’atmosfera natalizia.

Si partirà già da venerdì, alle 21, a villa Boselli ad Arma di Taggia con l’incontro e proiezione delle suggestive immagini del gruppo Wildlife in Valle Argentina. Andrea Biondo e Magdalena Negro racconteranno l’entroterra più selvaggio e suggestivo grazie a immagini e filmati realizzati sulle alture della valle Argentina.

Sabato 17 dicembre

Alle 15, in piazza Santissima Trinità a Taggia, prenderà il via “Natale a Taggia”: Babbo Natale e l’Elfo regaleranno un pomeriggio di intrattenimento coinvolgente per grandi e piccini in un’area attrezzata con giochi educativi in legno. La manifestazione sarà a cura di A.I.C.A. Art Festival e ci sarà anche tanta musica con le voci dei bambini del coro “Mille voci, una voce” dell’Associazione “La luna e i suoi raggi”. Inoltre, non mancherà la cioccolata calda offerta dalla Pro Loco di Taggia.

La giornata terminerà nel segno della musica con “Taggia in Gospel”. Dalle 21, presso l’ex Chiesa di Santa Teresa, si esibirà il “Family Band Gospel Choir”. Un concerto alla presenza di una delle realtà più famose in questo genere musicale e organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Tabiese.

Domenica 18 dicembre

Quattro gli appuntamenti che caratterizzeranno la giornata. Dalle 8 alle 19, nel viale delle Palme ad Arma di Taggia, tornerà il tradizionale mercato dell’antiquariato e piccolo collezionismo. A pochi metri di distanza, in via Queirolo, dalle 8 alle 20, “Natale al centro della città”. Questo il nome dato all’appuntamento organizzato dal Consorzio di Via “Il Piano”. Una giornata speciale dedicata allo shopping natalizio nel cuore del centro armese dove i clienti saranno accolti in un clima di festa e un Babbo Natale speciale distribuirà tante caramelle ai bimbi.

Al pomeriggio un momento importante per tutta la comunità: a Levà, in via San Francesco, di fronte al Comune aprirà il nuovo Parco Urbano “Life Park”. Dalle ceneri dell’ex Area Pump Track l’amministrazione comunale del sindaco Mario Conio ha fatto realizzare un’area polifunzionale per l’attività all’aperto, anche con gli amici a quattro zampe. Per la cerimonia, in programma dalle 15, oltre alle autorità saranno presenti anche i campioni di mtb, Loris Revelli, Sofia Priori, Filippo Murachelli, Mattia Bianco.

Una chicca, l’appuntamento con “Taggia, città dei presepi”. Fino al 6 gennaio, tutti i giorni, nei giorni feriali dalle 15 alle 18 e nei giorni festivi anche al mattino dalle 10 alle 12, si potrà passeggiare nelle vie del centro storico e ammirare le originali rappresentazioni artigianali della natività, allestite dai Rioni Tabiesi.

“Cultura e shopping, accompagneranno le persone con gli eventi in programma questo fine settimana. - sottolinea la consigliera comunale Chiara Cerri - Le attività commerciali impegnate a donare la magica atmosfera natalizia, l’antiquariato e l’hobbistica, la musica Gospel che scalda il cuore e i nostri tradizionali presepi che arricchiranno il nostro suggestivo centro storico, sono tante sfaccettature di una offerta natalizia completa e soprattutto vicina al territorio, fatto di attività commerciali e associazioni. Ci aspettiamo grande partecipazione”.

“Il prossimo sarà un weekend importante per Taggia che ci accompagnerà nella settimana del Natale. - commenta l’assessore al turismo Barbara Dumarte - Ancora una volta è giusto dire grazie alle tante persone e associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di eventi, questi e gli altri del calendario manifestazioni di Natale, tutti a ingresso libero. L’offerta si rivolge alle famiglie della nostra comunità e a tutti i turisti che ci verranno a trovare in questo periodo di festività. L’idea è di trascorrere un periodo di serenità e gioia tutti insieme”.