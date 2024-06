Lilium a Perosa Argentina mette in mostra talenti artistici con ‘Echi creativi’

Una delle opere esposta in ‘Echi Creativi’

Una volpe sorniona, dei girasoli e il ritratto di Salvador Dalì sono alcuni dei soggetti al centro delle opere esposte in ‘Echi Creativi’. La prima mostra collettiva di talenti artistici organizzata dalla galleria d’arte Lilium di Perosa Argentina, in collaborazione con Linea d’Arte Studio, da cui è nata l’idea di fare scouting.

“Ci sono tanti talenti sconosciuti, l’intento di questa mostra è di dar voce ad artisti meritevoli che non sono stati ascoltati. Al giorno d’oggi l’arte sta diventando elitaria e spesso vari artisti trovano molte porte chiuse, noi non vogliamo vendere l’arte ma diffonderla facendo parlare le opere e dando ai loro autori la possibilità di esporre gratis” sottolinea Giuliana Salvai, responsabile di Lilium.

‘Echi creativi’ è un lavoro di squadra, grazie alle attività commerciali che hanno fatto da sponsor, il Comune che ha dato il patrocinio e la perosina Tatiana Micaela Truffa, che si è occupata della parte logistica e degli aspetti tecnici.

Questa è solo una delle tante mostre e iniziative che hanno ospitato e ospiteranno, in programma, oltre all’ampliamento della sede, ci saranno anche nuovi laboratori creativi per i bambini, un club del libro, un concorso d’arte ad agosto e lezioni di yoga immersi nell’arte in autunno.

La selezione ha portato a 21 nomi di talenti che provengono dal Pinerolese, dall’arco alpino e pedemontano, ma anche da Liguria e Francia: Alberto Bertone, Davide Brossa, Mariella Capello, Charles Eco, Rita Conti, Carol Crovato, Michel Debully, Fiore, Valentina Grill, Sergio Giusto, Sara Mercurio, Mo.El, Barbara Pellandino, Domenico Perrini, Roberto Pino, Valentina Regano, Antonella Taurino & Davide Paolo Strangio, Totè, Tatiana Micaela Truffa e Graziano Castagna.

In esposizione ci saranno dipinti, ma anche scatti del territorio o mosaici, con diversi soggetti.

L’inaugurazione si terrà oggi, sabato 15, alle 16, nello spazio espositivo di via Roma 55. La mostra durerà sino al 30 giugno e sarà visitabile il sabato e la domenica con orario 10-12 e 15-18. Ingresso libero.