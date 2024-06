Eventi |

Domenica in musica al Centro Culturale Vita e Pace di Avigliana

Appuntamento alle 16.30 nella Chiesa di S.Maria Maggiore

Ultimo appuntamento del programma di primavera per il Centro Culturale Vita e Pace ODV di Avigliana che domenica 23 Maggio alle 16,30 nella Chiesa di S. Maria Maggiore in Borgo Vecchio sarà lieta di ospitare la Rassegna Corale a cura dell’acp - Associazione Cori Piemontesi. Nata in Francia nel 1982 per celebrare il solstizio d'estate, la festa della musica è diventata un evento di ampio respiro internazionale senza perdere mai la sua vocazione popolare né la sua dimensione fortemente locale, rimanendo sempre in grado di adattarsi alle specificità del luogo che la ospita.

