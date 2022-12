Danni da maltempo, dalla Regione altri 2,4 milioni di euro

Consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti, nuovi attraversamenti, messa in sicurezza di movimenti franosi e ripristino di danni al patrimonio comunale. Sono alcuni dei nuovi progetti che la Regione Piemonte attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali.

Sono 61 i nuovi progetti che potranno usufruire della terza trance del contributo regionale per un totale di 2 milioni 435 mila euro. Questo ulteriore stanziamento si aggiunge ai 4,4 milioni di euro già assegnati nel 2022 ( circa 2,2 milioni euro a ottobre distribuiti su 64 interventi e oltre 2,1 milioni a giugno per 20 interventi) raggiungendo un totale di 6,7 milioni di euro e 145 interventi: «Si tratta totalmente di fondi regionali che si aggiungono a quelli già stanziati durante l’anno – annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Opere Pubbliche Marco Gabusi -. É sempre stata nostra priorità essere di supporto agli enti locali e rispondere alle richieste dei tanti Comuni della nostra Regione che da soli non riescono a fronteggiare i costi di ripristino dei danni da calamità naturale».