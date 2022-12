Controlli a Barriera: identificate 67 persone, due gli arresti

La Polizia del commissariato di Barriera di Milano ha identificato 67 persone.

L'attività di controllo ha permesso di accompagnarne quattro in Questura per procedere a una compiuta identificazione, di arrestarne due, di rinvenire e sequestrare 110 grammi circa di sostanza stupefacente, e di procedere al controllo di cinque esercizi commerciali sanzionandone alcuni per un totale complessivo di oltre 1000 euro.

I servizi hanno riguardato le aree di via Sesia, Corso Giulio Cesare, Corso Palermo, Corso Novara e l’area tra Parco Sempione, via Cigna e Corso Vercelli.

In una sala scommesse di corso Giulio Cesare sono stati controllati nove avventori, tra i quali un soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, che si rifiutava a fornire informazioni dettagliate sulle chiavi in suo possesso.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento evasivo dell’uomo, hanno deciso di recarsi presso l’abitazione che già conoscevano e tramite le chiavi di cui l’uomo era in possesso, sono entrati in un appartamento in cui era presente un ragazzo Gabonese di 23 anni che alla vista degli operatori ha cercato di darsi alla fuga senza riuscirvi. E' stato bloccato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 32 dosi di eroina.

I controlli sono continuati in un bar di corso Novara dove sono stati identificati 11 avventori, 5 dei quali con precedenti penali.

Inoltre, durante l’attività di bonifica della zona tra corso Palermo, via Malone e via Sesia, l’unità cinofila ha recuperato alcuni frammenti di hashish nascosti in diversi punti della strada.

Ed è proprio un cane antidroga ad essere il protagonista dell’intervento di venerdì notte avvenuto in un bar in corso Giulio Cesare nel quale è stato tratto in arresto un cittadino marocchino di 28 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’unità cinofila è stata subito attirata da uno dei due avventori che si mostrava particolarmente agitato dalla presenza del cane. Sottoposto a controllo gli agenti rinvenivano 60 grammi di hashish suddivisi in involucri occultati nella tasca dei pantaloni e all’interno della giacca. Inoltre, nella disponibilità del giovane marocchino è stata rinvenuta la cifra di 765 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.