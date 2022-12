Metro 2, Grimaldi (AVS), Ravinale e Diena (SE): "Emendamento per altri 300 milioni"

“Serve un intervento dello Stato che consenta a Torino di realizzare la linea 2 di metropolitana. Per questo abbiamo presentato un emendamento alla legge di Bilancio per stanziare ulteriori 300 milioni di euro (nell'arco di 10 anni, 30 milioni all'anno) a favore del Comune di Torino e assicurare così la copertura economica in sede di avvio di gara d’appalto previsto per l’anno 2023. Una proposta nell'interesse di tutti i parlamentari piemontesi, che infatti è stata sottoscritta dai colleghi e dalle colleghe del Partito Democratico Berruto, Fornaro, Guerra e Laus” – dichiara il Vice-presidente di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi.

“Come noto, ad aprile del 2022 il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stanziato 1.000 milioni di euro per la realizzazione della seconda linea di metropolitana di Torino, che si aggiungono agli 828 milioni già stanziati dalla finanziaria del 2019. Tuttavia, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, è necessario un ulteriore finanziamento” – prosegue Grimaldi. – “Se vogliamo che le nostre città smettano di essere smog city e contribuiscano alla transizione ecologica non possiamo che investire con forza sul trasporto pubblico a tutti i livelli".