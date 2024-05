A Palazzo Carignano, la mostra Dreaming Architectures con collage da tutto il mondo

Da venerdì 10 a venerdì 31 maggio, negli Appartamenti dei Principi di Palazzo Carignano, si possono ammirare collage provenienti da tutto il mondo esposti nella mostra Dreaming Architectures. Trasformazione, stratificazione e rinascita delle architetture del passato, promossa in collaborazione con il collettivo artistico FaiV Officina di Collage. L’esposizione si colloca entro un più ampio progetto, sviluppato da cinque collagiste italiane residenti in cinque città diverse, per promuovere, tramite la tecnica artistica del collage, l’arte, la storia, la bellezza delle architetture che caratterizzano quei luoghi e il modo in cui ciascuno percepisce il paesaggio urbano e sogna di trasformarlo. Le opere esposte sono state individuate tramite una call internazionale per artisti del collage, inserita nell’ambito del World Collage Day 2024, che si celebra sabato 11 maggio e vede i principali collettivi di collage di tutto il mondo impegnati nell’organizzazione di eventi e mostre per la promozione di questa tecnica di rielaborazione creativa.

Il corpus di collage rispondente al tema della call è dunque ospitato nelle sale auliche di Palazzo Carignano, costruendo un dialogo ideale che si riverbera anche nel gioco di specchi e riflessi dorati in cui è esaltata la cifra stilistica di questi ambienti. Gli artisti si sono cimentati in esperimenti finalizzati a modificare i luoghi in cui abitano, in un amalgama di poesia, aspettative per un futuro migliore, affezione per l’architettura del proprio paese e per il patrimonio culturale, ma anche minacce e limiti correlati alla temperie sociale coeva e modalità per arginare tali conseguenze. Etica ed estetica si ritrovano infatti a coesistere in un legame profondo: gli artisti hanno immaginato un mondo diverso, in cui hanno superato gli ostacoli del presente, creando città visionarie fatte di corpi mescolati inseparabilmente alle architetture o architetture che dialogano con la natura.

A completamento del progetto, sabato 11 maggio, per celebrare il World Collage Day 2024, sono in programma due laboratori didattici condotti dalle artiste di FaiV Officina di Collage, con la collaborazione dei Servizi educatici di Palazzo Carignano, per permettere ai partecipanti di sperimentare la tecnica del collage ed esplorare le tematiche del paesaggio e del rapporto con l’ambiente architettonico circostante. Dalle 11.00 alle 12.30 si svolge il laboratorio Gli uomini e le città di carta rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, mentre dalle 14.30 alle 16.30 tocca al laboratorio Paesaggio Architettonico con i media del collage rivolto agli adulti.