A Poirino si può attivare la fibra ottica con Isiline

Anche Poirino entra nell’elenco delle città in cui è possibile attivare la fibra ottica con Isiline: grazie al lavoro di scavo svolto in strada dalla ditta Open Fiber, gli installatori specializzati del provider saluzzese possono così portare fin dentro abitazioni, attività commerciali e aziende la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home).

Il cavo in fibra ottica è il servizio migliore attualmente a disposizione sul mercato e permette di raggiungere velocità di navigazione molto elevate, sia in download che in upload: grazie a queste velocità, è così possibile navigare sul web senza interruzioni o rallentamenti, inviare file pesanti e documenti velocemente, oltre che scaricare e guardare in alta definizione film e contenuti on demand.

Richiedere l’attivazione del servizio è molto semplice grazie ai diversi canali messi a disposizione dal provider saluzzese, che dal 1995 si occupa di portare servizi di connettività in tutto il Piemonte: telefonando al 0175/292929 è possibile sottoscrivere il contratto telefonicamente; in alternativa ci si può recare in uno dei punti vendita a Carmagnola, Fossano, Saluzzo o Cuneo. E’ anche possibile sottoscrivere il contratto in completa autonomia su shop.isiline.it, inserendo il proprio indirizzo e personalizzando l’offerta come meglio si desidera.

Ad oggi, il servizio in fibra ottica risulta attivabile in 578 unità immobiliari del territorio comunale. In alternativa è anche possibile scegliere il servizio FWA e quello in fibra misto rame FTTC.

Per maggiori informazioni cliccare su https://isiline.it/poirino/