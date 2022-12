Manutenzione stradale, nel 2022 sono 16 gli interventi realizzati nella Circoscrizione 7

La Circoscrizione 7 di Torino ha reso nota la lista degli interventi di manutenzione stradale realizzati nel 2022 dal proprio Ufficio Tecnico in collaborazione con la Divisione Infrastrutture e Mobilità e il settore Verde Pubblico della Città.

Febbraio e marzo

In totale, i lavori sono stati 16 e hanno interessato diversi quartieri del territorio circoscrizionale: si è iniziato a febbraio con la pulizia e lo sfalcio della vegetazione sporgente su piazzale Marco Aurelio (Madonna del Pilone), per poi proseguire a marzo con il ripristino della staccionata in legno di lungo Po Antonelli (Vanchiglietta) e il rifacimento della segnaletica orizzontale per lo stallo dei mezzi di soccorso in via Carcano (zona Colletta).

Aprile, maggio e giugno

Con l'inizio della primavera, ad aprile, si è proseguito con il rifacimento dei marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche in via Genè (Aurora), mentre molti interventi si sono concentrati a maggio: in quel mese, infatti, sono stati rifatti i marciapiedi in strada di Superga (Sassi) e in via Manin (Vanchiglietta), così come il plateatico in piazza Borromini (Madonna del Pilone); marciapiedi “protagonisti” anche a giugno, con il rifacimento di quelli di corso Regio Parco lato Cimitero Monumentale.

Agosto e settembre

Un altro mese “caldo” è stato agosto, con il rifacimento del marciapiede di via Bazzi (Aurora), il rifacimento della pavimentazione in via Genè e lungo Dora Savona (Aurora), la realizzazione di un attraversamento rialzato e l'abbattimento delle barriere architettoniche in via Foggia angolo via Modena (Aurora), il rifacimento del manto stradale e altri lavori stradali sempre in lungo Dora Savona (Aurora); a settembre, infine, sono state abbattute le barriere architettoniche all'angolo tra lungo Dora Firenze e via Catania (Aurora) ed è stato rifatto un tratto di via Carmagnola davanti all'ingresso del PalaSermig (Aurora).