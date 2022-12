I premi del Sottodiciotto Film Festival & Campus ai migliori cortometraggi girati dai giovani a scuola

Una sala piena di giovani cineasti per il futuro del cinema . Il Sottodiciotto Film Festival & Campus ha riempito il Cinema Ambrosio di ragazzi che hanno partecipato al concorso nazionale per le scuole, organizzato dall’associazione AIACE con la Città di Torino. Studenti e insegnanti, vincitori e non, hanno preso parte alla cerimonia dove sono stati premiate anche scuole dal resto d’Italia che, data la lontananza, hanno partecipato con un videomessaggio registrato.

Avvicinare i giovani all’arte del cinema

La speranza degli organizzatori e della giuria è quella che in molti scoprano una passione e magari provino a seguire la strada del cinema. Come ha dichiarato di voler fare Gabriele Castiglione della classe quinta A dell’I.T.S.O.S. “Albe Steiner” di Milano, creatore in autonomia del cortometraggio “Fase creativa” e vincitore della Targa CIAS (Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola) per il miglior percorso di ricerca.