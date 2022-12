Elena Maccanti nuovo segretario provinciale della Lega: "Dopo Covid, ripartiamo dai militanti"

Elena Maccanti, deputato e capogruppo della Lega in Commissione Trasporti alla Camera, è il nuovo segretario provinciale della Lega a Torino. Succede ad Alessandro Benvenuto, che ha guidato il movimento in provincia per 11 anni. Il congresso, che si è tenuto oggi a Rivoli alla presenza del segretario regionale della Lega Riccardo Molinari, ha anche eletto il nuovo direttivo provinciale. Non ci sono state altre candidature alla carica di Segretario Provinciale.

"Dopo Covid, ripartiamo dai militanti e sezioni"

Il Segretario della Lega Matteo Salvini è intervenuto in collegamento telefonico. “La provincia di Torino - ha dichiarato il neo segretario - ha dato prova di grande unità e compattezza. Oggi ripartiamo con entusiasmo e determinazione. Dopo due anni e mezzo di isolamento sociale, ripartiamo dai nostri militanti, dalle sezioni e dai nostri territori". "Tante - ha aggiunto Maccanti - le sfide su cui continueremo a impegnarci, dall’autonomia differenziata alle infrastrutture, ai trasporti, alla sanità, per arrivare pronti ai prossimi importanti appuntamenti elettorali”.