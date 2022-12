Dopo sette anni riapre la Sala dei Tessuti di Palazzo Madama

Dopo sette anni viene finalmente restituita al pubblico di Palazzo Madama, la Sala dei Tessuti. In mostra al secondo piano del museo, oltre cinquanta opere della collezione di tessuti e moda che comprende circa 4.000 manufatti alcuni dei quali non vengono esposti da anni.

Un corpus di opere tra i più importanti in Italia, è allestito in modo da riproporre a rotazione le nuove opere della raccolta. Il percorso cronologico ma anche per grandi tappe. Si parte dagli antichissimi ricami copti risalenti al quarto e sesto secolo a.C. posti al centro della sala e donati al museo del 1902, fino ai più recenti tessuti di inizio ‘900 realizzati dall’azienda Guglielmo Ghedini.

Dalla collezione di abiti e accessori di moda è esposta una scelta di capi, che spazia dal XVII secolo agli anni Venti del XX secolo. Alcuni di essi sono stati oggetto di restauro e di studio in anni recenti. La riapertura della sala è occasione per vedere ora un giuppone ricamato con i nodi di Casa Savoia, unico capo seicentesco - oggi conservato - riferibile con certezza al casato, un’andrienne confezionata con un ricchissimo lampasso lionese precedente la metà del Settecento, un abito femminile in stile Impero in leggerissima garza di seta e due briosi vestiti in stile Charleston di sartoria milanese. Per la prima volta è esposto anche un sorprendente banyan, veste da casa maschile, in seta dipinta in Cina e confezionata in Europa nel terzo quarto del Settecento. È presentato con un habit in velluto miniatura ricamato a fiori e diversi accessori maschili in una vetrina ambientata, che racconta il piacere del vestirsi e l’agio della vita dei gentiluomini nel secolo dei Lumi.

"Capi come questi, ci permettono di capire abitudini, movimenti, caratteristiche fisiche di chi li indossava", spiega la curatrice.