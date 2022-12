Come garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati sanitari?

Così come di norma si rispetta il segreto medico, la stessa diligenza è richiesta per i dati sanitari. Oggi lo scambio dei dati sanitari avviene quasi sempre attraverso i canali di comunicazione digitale. È quindi necessario utilizzare soluzioni sicure che garantiscano la protezione delle informazioni scambiate. Poiché non esistono quasi più archivi cartacei è più importante che mai optare per un'archiviazione sicura e veloce su tecnologia cloud, limitare la visualizzazione delle informazioni in base ai ruoli nella struttura medica o poliambulatorio e aumentare la sicurezza e protezione da minacce digitali.

Misure di sicurezza

La trasformazione in un modello operativo cloud agile richiede controllo, governance e competenze migliori. È necessario proteggere i dati sanitari da accessi non autorizzati o illeciti e da perdite, distruzioni o danni accidentali. È pertanto necessario mettere in atto adeguate misure di sicurezza.

Una soluzione, chiaramente cloud, la propone la Startup italiana ArzaMed con un software per poliambulatori e studi medici dotato di alti livelli di tecnologie di sicurezza che attestano automaticamente l'integrità dell'infrastruttura dati, ottimizzando la sicurezza e la conformità.

Un sistema cloud è necessario per la sicurezza e la condivisione dei dati sanitari

Sebbene il cloud computing sia stato un punto di svolta per molti settori, pone nuove sfide per la sicurezza dei dati sanitari. In passato, i dati dei pazienti venivano archiviati in loco, in archivi cartacei o sui server interni di un'organizzazione. Il cloud computing sta ora emergendo come una soluzione necessaria per condividere e proteggere i dati sanitari. Il sistema di cartelle cliniche cartacee portava spesso alla perdita o alla corruzione dei dati dei pazienti, che potevano avere gravi conseguenze sulla continuità e sulla qualità delle cure. Per migliorare la gestione dei dati dei pazienti, la dematerializzazione è fondamentale. Il cloud è uno strumento importante per ottimizzare la gestione delle informazioni sui pazienti tra diversi professionisti. Consente di archiviare e condividere i dati sanitari dei pazienti in modo sicuro.

I rischi della condivisione dei dati sanitari

L'uso del cloud computing offre nuove sfide, in particolare in termini di sicurezza dei dati sanitari. Cosa devono fare medici e operatori della sanità per rispettare la riservatezza e garantire l’integrità di questi dati? E' essenziale utilizzare una piattaforma sicura che soddisfi tutti i requisiti sulla protezione. Il cloud offre molti vantaggi in termini di lavoro collaborativo. Questa soluzione di condivisione delle informazioni aiuta gli operatori sanitari ad accedere ai dati dei pazienti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questa è una risorsa importante per la gestione quotidiana, ma anche in situazioni di emergenza.