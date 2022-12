Conto alla rovescia in vista delle Feste: a Settimo Torinese arrivano i Mercatini di Natale [FOTO]

Non c'è Natale senza mercatini e bancarelle. Un'equazione che fornisce la stessa risposta anche a Settimo Torinese, dove nei giorni scorsi sono comparse i primi spazi espositivi per celebrare come si deve la ricorrenza, soprattutto dopo anni in cui le restrizioni hanno reso tutto più complesso.



Anche il Comune alle porte di Torino attende dunque i giorni dell'anno segnati da alberi addobbati, luci e colori. E a visitare le bancarelle, nei giorni scorsi, anche la sindaca di Settimo, Elena Piastra. Con lei anche alcuni consiglieri, l'assessora al commercio di Settimo, Chiara Gaiola, la proloco e i ragazzi dell'associazione Accendi lo Spirito che, vestiti da Babbo Natale, hanno animato la festa con musica e palloncini.