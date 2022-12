Sport |

Basket, la Reale Mutua torna alla vittoria con una tripla sulla sirena (e vola in Coppa Italia)

Decisivo il canestro segnato da Vencato a sette decimi dalla fine

Torino vince di misura contro Urania Milano

Vittoria sulla sirena per la Reale Mutua Basket Torino, che vince sul parquet dell’Urania Milano con il punteggio di 74-73 grazie ad una tripla segnata da Vencato a sette decimi dalla fine. Per i gialloblù quindi arriva il quarto posto e la qualificazione alla Coppa Italia. Quattro uomini in doppia cifra per coach Ciani, con Mayfield che è stato il miglior realizzatore, avendo segnato 18 punti. Guariglia schiaccia il primo canestro della partita e con il 2/3 ai liberi di Jackson la Reale Mutua va sul 4-0. Jackson va sopra il ferro, Torino va in vantaggio 8-0 e la panchina milanese ferma la partita con il time-out. Dopo la sospensione l’Urania trova il primo canestro della sua partita grazie a Pullazi (8-2 dopo 3’ di gioco). Ancora Pullazi e Mayfield segnano da tre punti e la Reale Mutua resta sul +8 (15-7). Milano si riporta sul -4 (15-11), ma la tripla di Vencato restituisce ai gialloblù il +7 (18-11 a 3’ dalla prima pausa). I milanesi però si scuotono, e trovano il pareggio a quota 18. Il primo quarto si chiude in perfetta parità sul 18-18. Il secondo quarto si apre con un parziale di 4-0 per la Reale Mutua, che la porta in vantaggio sul 22-18, al quale però Milano risponde con un controparziale di 6-0 che le dà il primo vantaggio di serata sul 24-22 dopo 3’ di gioco. Segnano Pullazi da una parte e Schina dall’altra, con Milano che resta sul +1 (28-27). Amato e Ebeling confezionano un parziale di 5-0 (33-27) e coach Ciani ferma la partita con il time-out. Si sblocca Torino grazie a Schina, ma Milano resta sul +6 (35-29 a 1’ dalla pausa lunga). Si va negli spogliatoi sul 35-31 per l’Urania Milano. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita riparte con con il canestro di Mayfield che riavvicina Torino sul -2 (35-33). Jackson segna due triple consecutive, intervallate da quella di Pullazi e la Reale Mutua torna avanti (39-38 dopo 2’ di gioco). Mayfield segna in penetrazione e Torino va sul +2, ma Pullazi pareggia subito la contesa (44-44). I tiri liberi di Guariglia danno ai ragazzi di coach Ciani il +5 (52-47 a 3’30” dall’ultima pausa). Potts segna da tre punti e l’Urania torna sul -1 (55-54). Piunti segna sul rimbalzo offensivo il canestro che vale il +3 Milano (58-55), ma capitan De Vico segna dall’altra parte la tripla del nuovo pareggio (58-58), che è anche il punteggio con cui si chiude il periodo. L’ultimo quarto si apre con la tripla di Potts, che dà nuovamente un possesso pieno di vantaggio all’Urania (61-58). Poser segna da sotto e la Reale Mutua torna sul -3 (63-60 dopo 2’30”). Ancora Potts segna da tre e Milano va sul +8 (68-60) costringendo coach Ciani al time-out. I milanesi toccano la doppia cifra di vantaggio grazie ad Amato (71-61) e la panchina gialloblù decide di fermare nuovamente la partita per parlarci su. Guariglia segna sei punti consecutivi e Torino torna sul -4 (71-67 a 2’ dalla fine della partita). Si entra nell’ultimo minuto di partita con la Reale Mutua sul -2 (73-71). Vencato insacca la tripla a 7 decimi dalla fine, che vale vittoria e qualificazione in Coppa Italia! Urania Milano - Reale Mutua Basket Torino 73-74 (18-18, 35-31, 58-58) Urania Milano: Potts 17, Piunt 4i, Ebeling 6, Valsecchi 2, Hill 12, Amato 12, Montano 11, Ciccarelli NE, Marra NE, Pezzola NE, Pullazi 15, Cavallero NE. All.: Davide Villa. Reale Mutua Torino: Mayfield 18, Fea NE, Vencato 8, Taflaj, Schina 4, Jackson JR. 15, Poser 11, Guariglia 15, De Vico 3, Dalle Ave NE, Pepe. All.: Franco Ciani. Il commento di coach Franco Ciani: “È stato un finale imprevedibile nel quale abbiamo avuto il merito di non credere che la partita fosse persa. Invece abbiamo incrementato l’aspetto dell’energia e della lucidità per recuperare e giocarci la gara sugli ultimi possessi. Finiamo il girone di andata al quarto posto, entrando in Coppa Italia. Questo chiude la prima metà della regular season con un bilancio positivo”.

comunicato stampa

