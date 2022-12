Grugliasco, fino all'8 gennaio si può visitare il "Presepe della Pace"

Lo sapete che fino all’8 gennaio 2023 al Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, si può visitare il “Presepe della Pace” allestito dalla Cojtà Gruliascheisa in collaborazione con la Società Le Serre? Il presepe è realizzato in legno, con pannelli e sagome a grandezza naturale che raffigurano i personaggi della Natività.