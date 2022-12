Incidente mortale Caselle: il 18enne deceduto era alla guida senza patente

E’ Blendi Halili, italiano di origini kosovare, il 18enne morto nell’incidente che si è verificato questa notte a Caselle Torinese. Stando ai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il giovane, che era alla guida del mezzo, era senza patente e non aveva neanche conseguito il foglio rosa.

La Ford Ka che stava guidando si è schiantata verso le 3 di notte contro il muro di un’azienda tra via Alcide Bona e via Fabbriche. L’auto dopo lo scontro ha preso fuoco e il ragazzo è morto carbonizzato.

Gli altri tre ragazzi che erano con lui, di età compresa tra i 16 a i 18 anni, sono riusciti a uscire per tempo dall'auto e a mettersi in salvo. Sono ricoverati in condizioni di media gravità all’ospedale di Ciriè.