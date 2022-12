A Chivasso Natale fa rima con solidarietà nel nome di Samco

A Natale, si sa, sono tutti più buoni, ma a Chivasso la solidarietà si esprime in modo concreto: infatti la terza edizione della lotteria “Acquista e Vinci a Chivasso” organizzata da Ascom con l’adesione di 62 insegne cittadine mette in palio ben 40 magnum di Erbaluce Brut Millesimato Cantina Produttori di Caluso “solidali” a favore dell'associazione Samco, che si occupa di welfare e assistenza ed è sempre in prima fila per aiutare le famiglie delle persone malate.

La direttrice Marina Sozzi ha sottolineato l'importanza della partnership con Ascom: "E' una collaborazione nata da poco che ci permette di accendere un faro sulle iniziative che facciamo per coinvolgere e sostenere i cittadini nelle azioni di welfare sul territorio. Quella della lotteria di Natale vuole essere un punto di partenza per studiare e mettere in campo altre azioni nel 2023, facendo rete e coinvolgendo istituzioni e realtà locali".

Ai vincitori della lotteria di Natale verrà una lettera per spiegare meglio le finalità dell'associazione Samco e per dire come verranno spesi i soldi ricavati da questa iniziativa. "Vogliamo spiegare soprattutto l'importanza del progetto 'Contro il cancro al fianco delle famiglie' che si occupa di accompagnare i nuclei quando arriva una diagnosi di tumore per un componente", ha aggiunto Marina Sozzi. "Siamo concretamente vicini a queste famiglie, grazie all'impegno dei nostri volontari, sosteniamo anche psicologicamente i minori e cerchiamo di far curare le persone con la maggiore serenità possibile".

Non a caso Samco per il nuovo anno punta a promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema grazie alla collaborazione con l'Ascom ("cui siamo molti grati per averci dato ascolto", ha aggiunto la direttrice Sozzi), puntando a far essere i cittadini responsabili e attivi, con una cooperazione che coinvolga il maggior numero di soggetti ed istituzioni.

L'obiettivo è quello di alzare ulteriormente l'asticella del servizio che viene offerto. "In un periodo in cui le Asl sono costrette spesso a ridurre e a tagliare costi e servizi, noi vogliamo mantenere alta la qualità dei nostri standard, con un terzo settore moderno ed efficace, aumentando ad esempio il team delle cure palliative per essere vicini alle persone anche nell'ultimo tratto della loro esistenza. Perché anche la morte deve essere dignitosa", ha spiegato Marina Sozzi.

Grazie all'impegno del presidente Libero Ciuffreda (medico ed ex sindaco di Chivasso) e all'attivismo di Bianca Orazi (responsabile comunicazione e raccolta fondi) Samco punta ad coinvolgere imprese, enti e istituzioni di un territorio che vuole essere il più ampio possibile, guardando anche a Settimo, Sam Mauro e altre realtà vicine. Perché l'assistenza e il welfare sociale non hanno confini.