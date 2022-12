Azimut Benetti fa rotta lontano dall'inflazione: ai dipendenti un bonus da 400 a 800 euro

Un bonus da 400 a 800 euro per combattere l'inflazione. E' l'accordo raggiunto presso Azimut Benetti con l'intesa tra vertici aziendali e rappresentanza sindacale (rsu e Filctem Cgil).

In occasione della riunione si è discusso della situazione generale dell’aumento dell’inflazione e del caro bollette che sta impattando in maniera negativa anche sui lavoratori dell'azienda della nautica.

Da 400 a 800 a seconda dello stipendio

L'intesa prevede un intervento straordinario in fringe benefit (carrello spesa) aggiuntivo al premio di risultato di 2050 euro già erogato e varia a seconda della retribuzione del dipendente. Si tratta di 800 euro per dipendente con RAL fino a 30mila euro, 600 euro per dipendente con RAL compreso tra 30mila e 40mila euro e 400 euro per dipendente con RAL compreso tra 40mila e 50mila euro.

Non solo ai dipendenti, ma anche ai precari