Azione/Italia Viva si preparano alle Regionali: "No ad alleanze con il M5S. Pronti anche a correre da soli"

Il Terzo Polo è pronto a correre per le Regionali 2024, da solo o in alleanza. Unica condizione: " No ad intese con il M5S ". Gli esponenti di Italia Viva e Azione si sono ritrovati questa mattina al Circolo della Stampa per lanciare "UP TO US -Tocca a Noi". Nato da un'idea dell'ex Presidente dell'Ordine degli Architetti, Massimo Giuntoli (candidato alle scorse elezioni con il Terzo Polo), il progetto prevede una serie di sei eventi, calendarizzati tra gennaio e giugno 2023.

"Politica di tutti"

No ad alleanze con il M5S

Non sfugge che l'iniziativa politica dà avvio al percorso per le Regionali 2024. A livello nazionale è nata la Federazione tra Azione ed Italia Viva "per correre insieme". Al momento non è definito se da soli o in alleanza. E anche il campo è in forse. Se in Lombardia il Terzo Polo appoggia per le Regionali Letizia Moratti, nel Lazio sostiene Alessio D'Amato del Pd. "Non escludiamo - chiarisce Vittoria Nallo, coordinatrice Italia Viva Torino, insieme al collega Francesco Aglieri Rinella della Circoscrizione 3- di avere un nostro candidato". Unica certezza, aggiungono, "l'alleanza con il M5S, che è impossibile: le nostre visioni sono in antitesi".