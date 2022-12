Il Tour de France 2024 transiterà anche da Torino e dalle Langhe

Il Tour de France passerà sulle strade di Torino e di Alba. E’ quanto trapela in vista della presentazione annunciata per questo venerdì, 23 dicembre, quando a Palazzo Madama il governatore Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il direttore generale del Tour de France Christian Prudhomme annunceranno i dettagli del prossimo passaggio della "grande boucle" in terra di Piemonte.



La data in questione è quella del 1° luglio 2024. Per quella che sarà la terza tappa di un Tour che in quell’edizione prenderà il via da Firenze, i corridori in lizza nella corsa ciclistica a tappe più conosciuta al mondo affronteranno un percorso che li porterà da Voghera a Torino. In mezzo passaggi a Tortona, Alessandra, Nizza Monferrato, Costigliole d’Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e Barbaresco. Poi ad Alba, Piobesi d’Alba e Corneliano, prima di salire a Sommariva Perno, proseguire per Ceresole d’Alba e quindi per Moncalieri.