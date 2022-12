Ex Cesm, dopo 7 anni di abbandono si cercano risorse per riaprirlo

Nuovi progetti per l'ex Cesm di via Cena

Dopo 7 anni di abbandono l'ex Cesm (centro educativo specializzato municipale) di via Cena potrebbe riaprire, totalmente oppure in parte. In entrambi i casi una parte della struttura, nel quartiere di Rebaudengo, verrà destinata a servizi per i cittadini. A chiarirlo l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno, che questa mattina ha incontrato una parte dei 241 cittadini che hanno sottoscritto la petizione di iniziativa popolare per chiedere a gran voce al Consiglio comunale di realizzare varie attività nella parte agibile dell’edificio.

In stato d'abbandono da sette anni

Abbandonato al proprio destino nel 2015 a causa di alcuni problemi strutturali, l’ex Cesm è spesso stato preso di mira da vandali e disperati che avevano provato a dormire all’interno della struttura. Da qui l’idea di chi vive il quartiere: realizzare spazi per anziani.

1.2 mln per la riqualificazione

"Conosco bene la questione dell'ex Cesm - ha spiegato Salerno - perché come presidente di Circoscrizione avevo interloquito con i Servizi Educativi: la sollecitazione maggiore che veniva dal territorio era quella della piscina". Di certo, la riqualificazione di tutto lo spazio, che conta 2.000 mq, appare improbabile. I costi per una sistemazione globale erano stati stimati in 800.000 euro a inizio anno, poi saliti a 1,2 milioni di euro.

Dialogo con il Patrimonio

Salerno ha avviato un dialogo con l'assessore al Patrimonio Michela Favaro. "Quasi sempre i lavori necessari - ha spiegato l'assessore all'Istruzione - per la riapertura di una struttura sono relativi alla sicurezza: senza quegli interventi non si può utilizzare. Non abbiamo potuto inserire l'ex Cesm nel Pnrr, ma ho parlato con Favaro, che ha quadro complessivo delle strutture abbandonate in città: ci sono una serie di ipotesi". Le possibilità di riapertura