Rivoli premia le sue eccellenze con le Civiche Benemerenze 2022

Con Decreti del Sindaco del 19 dicembre sono state ufficializzate le Civiche Benemerenze che saranno consegnate nella serata di oggi, mercoledì 21 dicembre, alle ore 20,30 presso il Centro Congressi della Città di Rivoli in occasione degli auguri dell’Amministrazione Comunale alla cittadinanza e alle Associazioni. Saranno presenti il Sindaco Andrea Tragaioli , il Presidente del Consiglio Comunale Valerio Calosso , i Capigruppo e la Giunta Comunale.

La serata proseguirà con un concerto di musica celtica organizzato dall’Istituto Musicale dal titolo “A taste off Ireland” del gruppo torinese Celtic Strings.

Piero Leonardi per la cultura e la professionalità messa a disposizione della comunità trasmessa con semplicità, gentilezza e disponibilità.

Circolo Legambiente Rivoli per la continua opera a favore di una comunità basata su un equilibrio rapporto uomo-natura, per l’uso appropriato delle risorse naturali ed umane, per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio.