Ad un certo punto potremmo non essere più soddisfatti di come andiamo a guidare la nostra macchina perché magari l’abbiamo cambiata da poco e non ci piace il suo livello di prestazione: c’è qualcosa che possiamo fare? Se la nostra macchina è del marchio Renault possiamo chiedere una mappatura centraline Renault ad un professionista del settore che è in grado di utilizzare tutti gli strumenti, compreso il software necessario. Se non hai mai sentito parlare della mappatura della centralina è molto importante approfondire questo tema dal momento che è sempre più diffuso il fatto di andare a chiederla. Uno dei motivi è che una migliore prestazione del veicolo potrebbe contribuire a fare risparmiare sul carburante.

Diciamo che l’unico reale svantaggio potrebbe essere quello di andare a creare dei problemi quando andiamo a mappare la centralina durante il periodo di garanzia del veicolo.

Difatti, se poi il veicolo si guasta il produttore non copre l’eventuale riparazione. Esiste anche un’altra cosa che deve essere tenuta sotto controllo e dipende dal fatto che ad un certo punto la modifica potrebbe comportare la necessità di omologare nuovamente il veicolo. In maniera piuttosto semplice possiamo dire che se una cosa nasce in un modo è più che ovvio che poi bisogna andare a cambiare alcune diciture all’interno del libretto di circolazione se la trasformiamo in qualcosa di totalmente diverso altrimenti ricadiamo all’interno dei parametri dell’illegalità, circolando con un mezzo che viene dichiarato in un modo e poi è in un altro. Anche una nuova omologazione comporta dei costi oltre alla mappatura che costa qualche centinaio di euro.

Cosa possiamo richiedere a colui che ci fa la mappatura della centralina

È bene conoscere questi dettagli anche per avere una certa presenza, nel senso sapere quello che stanno facendo alla nostra macchina è molto importante e ci aiuta a prevedere futuri imprevisti.

Prima di tutto dobbiamo scegliere il livello di potenza del motore, perché siccome il motivo principale per cui chiediamo la mappatura della centralina probabilmente è quello, dobbiamo sapere che ci sono vari step che vengono offerti e che se andiamo a superare le caratteristiche presenti all’interno del libretto di circolazione dovremmo andare a richiedere una nuova omologazione.

Se l’unica cosa che vogliamo è avere delle prestazioni migliori per fare, ad esempio, un semplice sorpasso, non bisogna poi aumentare così tanto le prestazioni del motore. Insomma, dal momento che il divario di prezzo potrebbe essere anche notevole possiamo informarci prima anche rispetto al budget che vogliamo investire perché altrimenti alcune componenti potranno essere riprogrammata e a livello manuale.

Un’altra forma di tutela che potrebbe essere prevista in alcuni casi è quella di richiedere una copertura tipo una garanzia sull’efficacia della nuova centralina, ma questo possiamo farlo anche in merito a eventuali aggiornamenti gratuiti del software da cui abbiamo tratto i dati della nuova programmazione.

Certo, parlando attentamente con un professionista del settore possiamo sicuramente avere tutte quelle informazioni che necessitiamo per prendere una decisione consapevole e anche questo articolo ha uno scopo informativo che non deve essere messo in secondo piano.