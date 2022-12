Venaria Reale: inaugurato il maxi cantiere nel quartiere Fiordaliso, oltre 30 mln di lavoro con il 110%

Dieci palazzine, 354 appartamenti, un investimento complessivo da oltre 30milioni di euro. È uno dei più importanti cantieri avviati grazie al superbonus 110% nel patrimonio di edilizia sociale del torinese quello inaugurato questa mattina nel complesso di case Atc del quartiere Fiordaliso in via San Marchese, via Bruno Buozzi a Venaria Reale.

I lavori, affidati dalle assemblee condominiali al gruppo dell’efficienza energetica Renovit e nello specifico a Mieci, prevedono la coibentazione di sottotetti e facciate col cappotto termico, l’installazione di una nuova caldaia a condensazione per il riscaldamento centralizzato e l’acqua calda con pompe di calore e pannelli fotovoltaici, la realizzazione di un cappotto sismico e altre opere di consolidamento delle strutture, la sostituzione degli infissi il rifacimento dei frontalini dei balconi. L’intervento ha inoltre in programma la sostituzione dei 23 impianti ascensore già presenti e l’installazione ex novo di altri 4, che renderanno tutte le unità immobiliari completamente accessibili per persone con disabilità. Consumi ridotti del 60%

"Si tratta di un intervento globale di riqualificazione profonda sia energetica che sismica – spiega Paolo Fusaro, direttore generale di Mieci gruppo Renovit – che permette non solo una riduzione media dei consumi energetici di oltre il 60% e un salto di almeno 2 classi energetiche per tutte le palazzine, ma anche un miglioramento complessivo delle condizioni abitative, andando ad agire sul comfort termico e acustico, riducendo l’umidità degli ambienti, aumentando le temperature". Regione aumenta alloggi per emergenza abitativa

"Non c’è modo migliore di spendere risorse pubbliche che investire sulla salute, sulla scuola e sulla casa" ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per poi aggiungere: "Questo intervento, che prevede tra l’altro anche la sostituzione dei portoncini d’ingresso di ogni appartamento, permetterà a ciascuna famiglia di vivere in un ambiente più sicuro". "Lavoreremo anche per aumentare - ha proseguito l'assessore regionale alla Casa Chiara Caucino - il numero di alloggi a disposizione dell’emergenza abitativa, dal momento che la richiesta è in aumento, complici la pandemia da Covid19 e la guerra in Ucraina, che hanno fatto emergere in maniera drammatica le nuove povertà".

Case popolari per boom demografico

Le case ex Gescal del quartiere Fiordaliso vennero costruite a metà degli anni ’70 lungo via San Marchese, in zona Altessano, nell'area precedentemente occupata dalla Cascina Castello, per rispondere all’improvviso boom demografico dettato dall’afflusso di manodopera per le imprese del territorio. "Il quartiere - ha invece dichiarato il sindaco di Venaria Reale Fabio Giulivi - è in uno degli ingressi della nostra città e attendeva questi lavori da moltissimo tempo". Con Superbonus investimenti per 150 mln