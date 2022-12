Parco della Salute, Gallo-Valle (Pd): "Accolta la nostra proposta di avere un Commissario"

“Apprendiamo che il decreto della Presidente del Consiglio che consentirà alla Regione Piemonte di avere un Commissario per il Parco della Salute, insieme a una dotazione finanziaria di 100mila euro per ciascuno dei prossimi tre anni per lo svolgimento dell’incarico, è contenuto in un emendamento inserito nella Manovra finanziaria che la Camera esaminerà domani. E’ una buona notizia: la nostra proposta dell’ottobre scorso è stata accolta e adesso bisogna accelerare!” dichiarano il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo e il Vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle.

“Con questo decreto – proseguono gli esponenti dem – i lavori possono iniziare immediatamente. Il rilancio della sanità pubblica deve partire dalla costruzione di nuove strutture ospedaliere, moderne, efficienti, al passo con i tempi e con le richieste che arrivano dalla società e dai cittadini. Ora si acceleri, Torino non può più attendere”.