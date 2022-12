“Jingle Bell Rock”: al Padiglione La Nave di Grugliasco il grande concerto di Natale

Lavora da sempre con una forte caratteristica sociale, culturale ed ambientale, creando per i ragazzi sistemi di relazione all’interno della scuola, aiutandoli nella socializzazione. La finalità è quella di trasmettere attraverso la Musica e l’amore per l’Arte in generale un complemento all'educazione dei ragazzi. L'obiettivo che ispira da 30 anni l’Associazione Musica Insieme APS è infatti quello di far sì che la Musica sia un momento importante per il percorso di crescita dei suoi allievi, che li abitui ad essere consapevoli delle bellezze della vita per essere capaci e desiderosi di ricercarle sempre, avendo una valida alternativa alle brutture e alla violenza. Da sempre obiettivo primario dell’Associazione è formare piccoli e grande ensemble per favorire l’apprendimento e la condivisione della Musica anche fra strumentisti in erba; l’Associazione infatti è rappresentata da molte realtà, come 4 Orchestre, Ensemble da Camera, 2 Cori, un Gruppo Percussioni e una decina di Band moderne all’interno del Progetto Modern Music Academy.