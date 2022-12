Torino come Lione, una festa di luci illumina piazza San Carlo. Sulle facciate arte e storia della città [FOTO E VIDEO]

Racconto di Torino dal '700 al '900

Il percorso narrativo è costruito attraverso 70 immagini di opere pittoriche, grafiche e fotografiche conservate in alcune tra le collezioni museali cittadini. "Si mischiano - hanno spiegato dagli uffici - i linguaggi alti con quelli semplice del videomapping. È un racconto per immagini di Torino, dal '700 al '900". Il visitatore sarà coinvolto emotivamente in un video racconto d'arte, dovrà potrà ammirare sulle facciate opere d'arte risorgimentali, così come quelle di Balla e il futurismo.