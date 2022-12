Torinesi specialisti del regalo all'ultimo minuto: sei su dieci lo comprano tra oggi e domani

“Questi dati – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte – in parte ci confortano: non riusciranno, purtroppo, a invertire del tutto la tendenza che vede una diminuzione di quasi 40 euro della spesa media dei consumatori. Ma potrebbe esserci un piccolo recupero proprio a beneficio dei negozi fisici. D’altra parte, tutti i negozianti avevano constatato una partenza al rallentatore che riguardava una parte ben più vasta della clientela rispetto ai ‘soliti’ ritardatari, che difficilmente raggiungono una percentuale così alta (il 58%), come è successo quest’anno. Se ora questo fenomeno almeno parzialmente rientra e qualche consumatore che aveva deciso di non fare regali si sta convincendo invece a fare acquisti, possiamo esserne lieti. Rimane, però, il problema di fondo: inflazione e bollette pesano non soltanto a Natale, ma sui consumi di tutti i giorni da ormai troppi mesi”.