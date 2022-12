Natale fra libri e racconti: il progetto "Stories" prosegue il racconto delle comunità da Santa Rita a San Mauro

Il progetto Stories, curato dal giornalista Paolo Morelli e dal libraio Rocco Pinto e edito da Graphot, continua a crescere e aggiunge un’altra tappa al proprio percorso. È stata aperta, infatti, la chiamata pubblica per San Mauro stories, che invita cittadine e cittadini a raccontare questa piccola ma importante città del Torinese.

Le modalità non cambiano. Per partecipare è sufficiente inviare un contributo di massimo 5000 battute (spazi inclusi), con l’autorizzazione alla pubblicazione, all’indirizzo pontidiparole.to@gmail.com, con oggetto “San Mauro stories”. Chi lo desidera può inviare anche una foto, sempre con l’autorizzazione alla pubblicazione, e un suggerimento per il titolo.

L’idea è raccontare le comunità. Il progetto è partito dal quartiere Borgo Rossini, da un’idea nata durante il primo lockdown del 2020, per poi aggiungere alla famiglia di Stories prima Barriera di Milano, poi il paese di Sparone in Valle Orco (prima occasione in cui il progetto ha superato i confini di Torino) e poi, nelle ultime settimane, anche Santa Rita di nuovo a Torino. Nelle librerie, infatti, è appena arrivato Santa Rita stories.

Nel libro, la chiesa con le sue preghiere e gli ex voto, il calcio giocato sui prati, dentro e fuori dallo stadio, ma anche il teatro dei ragazzi, la biblioteca e le librerie, oltre alla politica, sono i filoni principali lungo i quali si estende un grande racconto collettivo, composto da diversi contributi. Parliamo di un territorio vivace, con aree verdi che producono storie e progetti, botteghe e vicende di quartiere.

La collana “Stories”

Il progetto su San Mauro punta a estendere il progetto. Santa Rita stories, infatti, è il quarto titolo presente nella collana edita da Graphot. In catalogo si trovano Borgo Rossini stories (in due edizioni, uscite nel 2020 e nel 2021), Barriera stories (2021) e Sparone stories (2022).