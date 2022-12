Spettacolo, 72 eventi green in scena grazie ai contributi di Fondazione CRT

Festival musicali, spettacoli teatrali, circo contemporaneo e persino show itineranti in autobus: 72 eventi culturali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, andranno in scena fino al 30 aprile 2023 in Piemonte e Valle d’Aosta, con il sostegno complessivo di 715 mila euro della Fondazione CRT.

I contributi sono stati assegnati con il bando Not&Sipari in base a criteri-chiave come la parità di genere, la valorizzazione della diversità culturale, l’empowerment dei giovani nei circuiti professionistici e l’impatto ambientale delle iniziative, promuovendo anche azioni di mobilità sostenibile, risparmio energetico e compensazione delle emissioni di CO2.

“La Fondazione CRT sostiene lo spettacolo dal vivo perché è un formidabile collante sociale oltre che un volano strategico per la crescita economica e occupazionale del territorio”, afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

“Innovazione, sostenibilità, inclusione sono valori al centro delle produzioni culturali valorizzate dalla Fondazione CRT con il bando Not&Sipari per un impatto sociale e ambientale positivo”, dichiara il Segretario Generale Massimo Lapucci.

Not&Sipari ha sostenuto finora oltre 4.400 iniziative con 45 milioni di euro.

Tutti i risultati sono consultabili in allegato e sul sito www.fondazionecrt.it. Ecco una selezione di alcuni progetti beneficiari dei contributi.

____________________________

Nel Torinese tra i vincitori figurano il progetto “Teatrointre – Un teatro per tutti” della Fondazione Teatro ragazzi e giovani di Torino e “Tiny Upper Case. Il nostro senso nascosto” del Balletto Teatro di Torino, format innovativo e multidisciplinare tra danza, musica, e tecnologia, che permette al pubblico di vivere l’esperienza della danza in extended reality – XR.

Nel Cuneese, tra gli eventi selezionati si segnalano “La Bella Stagione” del Teatro Politeama Boglione a Bra e la stagione teatrale del Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba.

Nell’Alessandrino i contributi vanno, tra gli altri, alla “Stagione Musicale del Casale Coro 2022-23: Diffondere musica da 25 anni” di Casale Monferrato e al progetto “Il Piemonte all'Opera” dell’Associazione culturale Arte in scena a Belforte Monferrato.

Nell’Astigiano Fondazione CRT sostiene lo spettacolo interdisciplinare in autobus “La Macchina magnifica”, alla scoperta del territorio e dei punti museali e architettonici dell’Ecomuseo BMA, e “Le colline dei teatri” ad Asti.

A Biella sono stati selezionati Teatri Tascabili e la stagione concertistica “La Banda: Orchestra del Nuovo Millennio”.

Nel Novarese tra i beneficiari dei contributi figurano “Musica in Scena. Itinerari di cultura musicale” e il progetto “499 Seggiole in Teatro” a Borgomanero.

Nel Verbano-Cusio-Ossola vengono finanziati il progetto “Il teatro: spettatori e protagonisti dai 6 ai 90 anni” e la stagione artistica 2023 della Cappella musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

Nel Vercellese il sostegno va al Viotti Festival di Vercelli.

In Valle d’Aosta è assegnatario di contributo Enfanthéâtre, XXI Festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi.