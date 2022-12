Internet: quali sono i settori con maggiore crescita?

A partire dalla crisi sanitaria degli ultimi anni, il mondo dell'internet ha registrato una crescita esponenziale che non si è più fermata. Sono molteplici i settori che hanno registrato un incremento di fatturato; basti pensare che nel corso del 2021, gli acquisti in rete hanno registrato un incremento di valore del 21% rispetto all'anno precedente. L'e-commerce che ad oggi ha un valore di 40 miliardi di dollari, nel 2019 arrivava a 13,5 miliardi. A fronte dei dati di cui sopra, l'osservatorio e-Commerce B2C di Netcomm e il Politecnico di Milano hanno condotto uno studio attraverso il quale hanno analizzato i settori con il maggiore incremento nell'ultimo periodo.

I settori maggiormente in crescita

Abbigliamento: questo è tra i settori maggiormente quotati in quanto, soprattutto a seguito della pandemia da Covid19, si è impostato un nuovo modo di acquistare i propri capi di abbigliamento. Sul web, inoltre, è possibile trovare offerte molto convenienti ed una vasta possibilità di scelta dei prodotti.

Acquisti online: perché conviene

Si può notare come l'e-commerce abbia ormai investito molti settori, si tratta di un tipo di commercio globale e non più settoriale che ha cambiato il rapporto tra le persone e lo shopping. L'e-commerce è ormai entrato nello stile di vita delle persone ed è una modalità di shopping da molti vista come conveniente per la varietà di scelta di prodotto tra cui scegliere e per le opportunità economiche delle offerte proposte. Sul web puoi, come abbiamo visto, acquistare davvero di tutto.