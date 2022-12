Collegno diventa più europea ed accessibile alle persone ipovedenti e cieche

Una proposta che va nella direzione dell'accessibilità universale, argomento da tempo al centro dell'agenda del Movimento 5 Stelle , come modello per una società di tutti e che vuole mettere al centro i diritti per una vita indipendente della persona.

"Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento del Movimento 5 Stelle che renderà Collegno una Città più accessibile. Ringraziamo anche il Consiglio Comunale per l'approvazione, nel corso della stessa seduta, della mozione che chiede di stipulare una convenzione, in accordo con il Ministero della Disabilità e con l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, per l'accesso a servizi o beni ai possessori della disability card": cosi in una nota i consiglieri del Movimento 5 Stelle Davide Di Mauro e Claudio Amorico.