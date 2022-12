Oltre 500 chili di botti illegali nascosti nel deposito di un negozio: nei guai commerciante torinese

Circa 520 chili di botti illegali sono stati sequestrati dalla Polizia a Torino, erano all’interno di un negozio. Il proprietario, un 60enne, aveva nascosto la merce dietro alcune casse di bevande in una stanza appositamente adibita a deposito.

Fuochi ordinati on line

Le attività condotte dagli agenti hanno permesso di scoprire che l'uomo ordinava i materiali on line a una ditta pirotecnica. Le consegne, intestate non solo all’indagato ma anche ad alcuni parenti sarebbero avvenute tutte in momenti diversi, a distanza di poche ore, per ridurre al minimo i sospetti.

29 chili di botti a Grugliasco

Un secondo caso a Grugliasco. Anche qui la Polizia ha intercettato la consegna di due pacchi sospetti all’interno di una abitazione privata: all’interno dei pacchi, 29 kg di artifici pirotecnici, sequestrati a carico di un cittadino italiano di 44 anni. I botti -fra cui i potenti Demon, Pirata, Fox, Happy New Year, Boom, Cerbero, Chimera, Sandokan - avrebbero potuto essere detenuto, vista la pericolosità, esclusivamente all’interno di un deposito autorizzato. In entrambi i casi è scattata la denuncia per detenzione abusiva di materiale esplodente di tipo pirotecnico.