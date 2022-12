Emendamento finanziaria a favore delle imprese, CNA Piemonte: "Calcio di serie A, aziende di serie B"

In merito alla legge di bilancio appena approvata alla Camera, CNA ha proposto in sede nazionale un emendamento all’articolo 47 (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione alla data di entrata in vigore del medesimo emendamento) che consentirebbe il versamento delle somme emergenti dai carichi affidati agli Agenti di riscossione alla data di entrata in vigore dell’emendamento traslativo, in un numero massimo di 120 rate mensili. In questo modo si consentirebbe ai contribuenti di assolvere il debito tributario fino ad un massimo di 10 anni.

Questa la dichiarazione del Segretario di CNA Piemonte Delio Zanzottera: “CNA segue con preoccupazione i lavori del Parlamento sulla Legge di Bilancio, e trovo francamente incomprensibile come siano previste forti agevolazioni per le società di calcio mentre per quanto riguarda le imprese, le nostre richieste non siano state prese minimamente in considerazione. Non comprendiamo perché le società di calcio, debbano essere considerate più meritorie di attenzione di quelle tantissime piccole imprese che stanno facendo un enorme sforzo per non dover cessare la propria attività”.

“Auspichiamo – continua - quindi una maggior attenzione da parte del Governo che, almeno sulla carta, a messo al centro delle sue azioni misure a favore del reale tessuto economico del nostro Paese. Non abbiamo chiesto condoni, abbiamo chiesto di poter rateizzare i debiti tributari favorendo così il pagamento del dovuto da parte delle imprese e contestualmente l’incasso dei crediti da parte degli enti riscossori. Abbiamo dichiarato la nostra disponibilità al pagamento di una penale del 3%. Abbiamo bisogno di strumenti che garantiscano la sopravvivenza ed il futuro delle nostre imprese permettendo contestualmente alle allo stato di recuperare le mancate entrate”.