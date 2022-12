'Regalo di Natale' poco gradito tra Nichelino e Borgaretto: 300 famiglie al buio per un black out

E' stato un 'regalo di Natale' davvero poco gradito per circa 300 famiglie tra Stupinigi (la frazione del Comune di Nichelino) e Borgaretto di Beinasco, rimaste senza luce per un improvviso black out nella giornata di ieri, domenica 25 dicembre.

Problemi a Fornaci già il 24

Un problema di minore entità era stato registrato già alla vigilia di Natale nella frazione di Fornaci, ma per fortuna il pronto intervento dei tecnici della società elettrica, grazie alla sollecitazione fatta in primis del sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha permesso di far rientrare il problema in tempi non troppo lunghi.

Anche lungo le strade la luce era risultata assente per alcune ore. Oggi non si registrano ulteriori anomalie.