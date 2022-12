Badanti a casa e criptovalute: la Start up dell'anno 2022 non sa scegliere. E c'è un primo posto per due

Da un lato l'assistenza domiciliare (diventata di strettissima attualità con la pandemia), dall'altro il mondo della finanza e delle nuove valute (cripto e non solo). Sono questi i due grandi mondi individuati da I3P (l'incubatore del Politecnico) per scegliere i vincitori del titolo di Start up dell'anno.

Una scelta che, in realtà, non avviene, visto che le due start up sono prime "ex aequo". In comune? La curvatura digitale delle loro proposte, un tratto diventato ormai indispensabile in qualunque contesto.

Le due vincitrici

Il riconoscimento è andato a epiCura, il primo provider digitale di assistenza domiciliare in Italia che intende semplificare e innovare il settore dell’assistenza alla persona e Young Platform, la piattaforma fintech italiana per l’accesso al mondo delle criptovalute.

I premi sono stati consegnati durante l’evento annuale “Festa delle Startup I3P” che, giunta alla sua 23esima edizione, è stata occasione per presentare case history, prodotti e servizi innovativi delle 25 nuove startup entrate in incubazione durante il 2022 e per lanciare quelle “laureate”, pronte ad affrontare il mercato avendo concluso con successo il triennio di crescita imprenditoriale in I3P.