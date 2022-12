25 milioni di euro per riqualificare la Gam, Purchia: "Al via i lavori"

Una delle priorità sarà sicuramente la riapertura del secondo piano, chiuso per restauri urgenti dal dicembre 2018. Qui è conservata la collezione dell'800 - da Massimo d'Azeglio a Fontanesi, fino a Delleani - che appunto da quattro anni risulta inaccessibile al pubblico per motivi strutturali. Nel 2019 Compagnia di San Paolo ha destinato un contributo da 500mila euro per lavori di somma urgenza e di messa in sicurezza, come il posizionamento di una scala antincendio. È evidente quindi che il polo dell'arte contemporanea necessiti di una riqualificazione più ampia. L'ipotesi è di bandire una gara di progettazione internazionale per il primo Museo di arte moderna d'Italia. In anni recenti, il Museo Egizio prima e la Cavallerizza Reale poi sono stati oggetto di bandi di questo tipo.

Gam resta aperta

Nonostante l'ottimismo di Purchia, i tempi si annunciano lunghi. Al momento non è ancora stato completato l'iter che porterà alla riqualificazione della museo. Il cantiere sarà suddiviso in lotti e questo consentirà di non chiudere totalmente la GAM.