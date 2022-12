Scontro tra baby gang in Barriera, Conticelli (Pd): "Più pattuglie e telecamere, ma anche investimenti su scuole e capitale sociale"

Pattuglie e telecamere, investimenti su biblioteche e scuole, ma soprattutto "sul capitale sociale". Sono queste le proposte che lancia la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli per Barriera di Milano, dove ieri nel tardo pomeriggio c'è stata l'ennesima rissa tra due baby gang di italiani e nordafricani. Un gruppo di circa quindici persone si è affrontato in piazza Tre Cabine, all'incrocio tra via Cherubini e via Mercadante.