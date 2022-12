"Mezzo milione di costi energetici in più non hanno bloccato i progetti per una Beinasco più moderna ed ecosostenibile" [VIDEO]

"E' stato un 2022 di ripartenza, dopo un anno e mezzo di commissariamento e due anni di Covid, che ha visto interventi di natura economico-sociale per sostenere famiglie ed imprese, ma anche importanti lavori pubblici, con decoro urbano e progetti del Pnrr che l'hanno fatta da padroni". Sintetizza così, in poche parole, l'anno che si va a chiudere Daniel Cannati, sindaco di Beinasco, in carica dall'autunno del 2021, dopo aver regalato al centrodestra una di quelle città che erano considerate 'roccaforti rosse' della cintura di Torino.

12 milioni di fondi dal Pnrr

"Con gli interventi di manutenzione abbiamo cercato di risistemare viali, marciapiedi e parchi pubblici, mentre siamo riusciti a raccogliere 12 milioni di euro di fondi dal Pnrr che serviranno per le scuole, la biblioteca civica nuova e la riqualificazione dei quartieri. Insomma, abbiamo gettato le basi per assicurare un futuro migliore alla città". E sul fronte scuole, il sindaco Cannati ha difeso la scelta di aver aumentato il numero delle ore e la temperatura del riscaldamento negli istituti di Beinasco: "Volevamo dare una risposta alle famiglie e ai bisogni degli studenti: purtroppo noi abbiamo un patrimonio di edilizia scolastica obsoleta, con molti istituti che risalgono agli anni Sessanta e Settanta e purtroppo spesso il lunedì mattina, dopo il weekend di impianti spenti: quindi va benissimo il risparmio, ma il nostro dovere, come Amministrazione, è anche quello di far lavorare studenti e insegnanti in condizioni ottimali".

Oltre a migliorare e rimodernare anche l'aspetto ambientale della città, con investimenti sui parchi pubblici di circa 250 mila euro: "E l'intenzione per il futuro è di proseguire ancora su questa strada", ha aggiunto Cannati, che ha garantito anche per la tarda primavera del 2023 la fine dei lavori per la variante di Borgaretto: "E' un cantiere di città metropolitana - tiene a precisare il sindaco di Beinasco - ma ad inizio dicembre abbiamo avuto un incontro con dirigenti e tecnici della viabilità che hanno confermato la data di conclusione per la tarda primavera del 2023".

Mezzo milione in più di costi energetici

Ma il 2022 è stato anche l'anno che ha visto l'esplosione dei costi energetici, con il boom delle bollette che ha messo in crisi moltissime famiglie ed imprese, ma ha creato problemi anche alle amministrazioni. "A Beinasco i rincari, nel corso di quest'anno, tra illuminazione pubblica e utenze degli edifici comunali sono stati nell'ordine di mezzo milione di euro - ha dichiarato il sindaco Cannati - Per fortuna, il Governo ha dato sostegni ai Comuni importanti, con due terzi delle cifre coperte dagli interventi dello Stato, con trasferimenti aggiuntivi per circa 400 mila euro".

Ma il caro bollette ha innescato anche un aumento dei prezzi che ha creato ulteriori problemi: "Con l'inflazione al 9% anche la mensa scolastica per il 2023, nel bilancio di previsione, vedrà un aumento dei costi di 80 mila euro. Ma non volendo scaricarlo sulle famiglie, con un incremento delle tariffe e dei servizi, questo creerà non pochi problemi nel nuovo anno", ha spiegato il primo cittadino.

Presto tutti i lampioni di Beinasco a led

Tutto questo, però, pur in un contesto che ha comportato sacrifici e un aumento delle utenze non indifferente: "Abbiamo deciso di fare investimenti nel medio-lungo periodo con l'intento di rigenerare energeticamente gli edifici pubblici, molti dei quali sono piuttosto vecchi, ma anche edilizia scolastica: con i due bandi vinti abbiamo ottenuto fondi del Pnrr che permetteranno di costruire scuole nuove ed ecosostenibili, poi lavori su serramenti nuovi, fotovoltaico, poi grazie alla nuova convenzione Consip avremo presto tutti i lampioni di Beinasco a led, con un risparmio energetico ma anche vantaggi dal punto di vista ambientale".

"Il centro polifunzionale di Borgaretto obiettivo 2023"

Guardando all'anno che sta per iniziare, il sindaco di Beinasco si è dato come priorità "posare la prima pietra e far partire i cantieri principali del Pnrr, quindi scuole e nuova biblioteca in primis, oltre ai cantieri di rigenerazione urbana, anche per rispettare le scadenze del 2026. E poi terminare alcuni lavori che non si sono conclusi in questo 2022, su tutti il centro polifunzionale di Borgaretto, oltre a migliorare ancora gli interventi di manutenzione ordinaria per dare un volto migliore e più moderno alla città".

Agganciare il treno del progetto 'Stupinigi 2030'

Ultimo, ma non meno importante, per il sindaco di Beinasco è agganciare il treno del progetto Stupinigi 2030: "Fare rete con gli altri sindaci del territorio è fondamentale, perché quando si diventa primi cittadini ci si spoglia della propria appartenenza politica e si diventa cittadini di tutti. E le buone iniziative non hanno colore politico", ha spiegato Cannati. "Per noi questo progetto è un elemento prioritario e una sfida: Beinasco può diventare non solo il 'parcheggio' di Stupinigi, ma anche parte una integrante di un processo che porterà ricadute economiche sul territorio, perché qui c'è di mezzo un progetto che creerà un polo artistico, culturale ed economico di stampo europeo".

Di qui l'intento di lavorare per "valorizzare ancora meglio la città, come abbiamo fatto nel 2022 con l'arrivo di una storica corsa ciclistica come il Gran Piemonte: in passato il traguardo era stato alla Palazzina di Caccia, ad ottobre di quest'anno invece lo abbiamo avuto a Borgaretto, con indubbie ricadute economiche per la città", ha concluso Cannati. "Il primo passo, in questo senso, sarà riqualificare il parco del Sangone per creare un percorso che da Stupinigi porterà i turisti anche a Beinasco".