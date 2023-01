Petardi e fuochi d’artificio, a Torino un altro capodanno di “follia”: migliaia di esplosioni

“E’ tassativamente vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo”. Questo scriveva la Città di Torino prima della notte di San Silvestro. Eppure, immancabilmente, le ultime ore dell’anno vecchio e le prime del nuovo sono state contraddistinte da esplosioni e botti.

Ore di continui scoppi, a ridosso delle case, nei giardini, nelle piazze e nelle strade. Un fenomeno che ha coinvolto tutta Torino: mentre il centro era blindato per la festa in piazza, negli altri quartieri accadeva di tutto. I controlli? In attesa di conoscere i numeri ufficiali, comunque pochi. A testimoniarlo le centinaia di segnalazioni di proprietari di animali esasperati, preoccupati per la salute dei loro amici a 4 zampe.

Una notte e un’ordinanza che come ogni anno si portano dietro le polemiche: come far rispettare i divieti? La risposta, almeno sulla carta, non pare così immediata. Anche nel 2023.