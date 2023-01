Torino piange Angelo Romele, ex partigiano morto in val di Lanzo a 94 anni

Lutto per la valle di Lanzo e per tutta le provincia di Torino: a 94 anni è morto infatti Angelo Romele, ex partigiano, scomparso nelle scorse ore. A darne l'annuncio è stata l'Anpi provinciale. "Con immenso dispiacere ci uniamo al cordoglio della famiglia e dei compagni della Sezione Anpi di Lanzo, per la scomparsa di Angelo Romele, partigiano delle Valli di Lanzo".